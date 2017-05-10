Вызывают удивление: Песков отреагировал на слухи о дополнительной поддержке «Бессмертного полка»

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Москва, 10 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Бессмертный полк» не нуждается в дополнительных организационных действиях. Акция и без того пользуется большой популярностью в России.

В ходе пресс-конференции Пескова попросили прокомментировать заявления в Сети о том, что на акцию якобы «сгоняют школьников и раздают им портреты».

«Нет никакой необходимости в каком-то инициировании повышенного участия», — подчеркнул пресс-секретарь прехидента России.

Отметим, что в прошедшей 9 мая акции «Бессмертный полк» приняли участие более 850 тысяч человек.

Акция традиционно проводится в День Победы в России и других странах мира. «Бессмертный полк» — это шествие, во время которого люди несут фотографии своих прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые подобная акция прошла в Томске.