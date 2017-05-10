Житель Самары две недели прожил с трупом убитой голыми руками сожительницы

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Самара, 10 мая. В Самаре задержан местный житель, подозреваемый в убийстве своей сожительницы. 47-летний мужчина руками забил 35-летнюю сожительницу и расчленил. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, еще в апреле подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей и начал ее избивать. Он нанес женщине не менее 50 ударов руками по голове, от чего она сразу скончалась. Только через две недели подозреваемый решил расчленить тело, которое все это время находилось в квартире.

«После расчленения тела женщины он решил выкинуть части в уличные мусорные баки. Когда подозреваемый стал выносить пакеты на улицу, соседи его увидели и почувствовали гнилостный запах. Позже одна из соседок, обнаружив в мусорном баке часть человеческой ноги, обратилась в правоохранительные органы», — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Сейчас подозреваемый задержан, на допросе он последовательно рассказал о совершенном преступлении. Останки тела при осмотре квартиры были обнаружены на балконе.