Сборную России по хоккею считают «реальным претендентом на победу» на ЧМ-2017

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Москва, 10 мая. Сборная России по хоккею является реальным претендентом на победу в ЧМ-2017, заявил главный тренер тольяттинской «Лады», член тренерского штаба сборной Латвии Артис Аболс.

8 мая сборная России по хоккею победила соперников из Германии со счетом 6:3. 15 мая российской команде предстоит встреча с латышами. По мнению Аболса, у сборной России есть все шансы победить в турнире.

«Мощь, сыгранность звеньев, наличие индивидуально сильных хоккеистов и характер делают свое дело, — цитирует его газета «Известия». — Когда игроки из НХЛ окончательно привыкнут к большим площадкам, сборная России станет еще сильнее. Пока она еще имеет серьезный резерв для роста».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин сыграют в гала-матче финала VI Фестиваля по хоккею среди любительских команд.