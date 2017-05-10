Эрдоган обсудит с Трампом поставки оружия из США курдам в Сирии

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Анкара, 10 мая. Президент Турции Тайип Эрдоган на предстоящей встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом обсудит поставки оружия сирийским курдам. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что каждая единица оружия, передаваемая курдам из «Сил народной самообороны» Сирии, представляет угрозу для Турции.

«Мы ранее уже говорили, что переданное СНС оружие мы находили у членов Рабочей партии Курдистана (РПК)», — отметил Чавушоглу; его слова передает Haber Turk.

Кроме того, Чавушоглу настаивает на том, чтобы курды были исключены из операции по освобождению Ракки.

Напомним, Эрдоган намерен приехать в Вашингтон 16 мая и провести в американской столице два дня.