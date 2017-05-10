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Россия
Полтавченко возмущен: школьники Петербурга не знают Таню Савичеву

Полтавченко возмущен: школьники Петербурга не знают Таню Савичеву

14:35  10 Мая 2017
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Полтавченко возмущен: школьники Петербурга не знают Таню Савичеву

Санкт-Петербург, 10 мая. В ходе заседания правительства в Смольном губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко возмутился качеством преподавания истории в школа города.

После просмотра одного из ТВ-сюжетов Полтавченко узнал, что школьники не могут ответить на простейшие вопросы о Великой Отечественной войне. По словам губернатора, многие сейчас не знают, кто такая Таня Сывичева.

Полтавченко дал указание провести мониторинг методик преподавания истории периода ВОВ. В частности, он порекомендовал пересмотреть темы блокады Ленинграда.

Полтавченко возмущен: школьники Петербурга не знают Таню Савичеву

Полтавченко заявил, что многие школьники также не знают о «Дороге Жизни». Все это говорит о не совсем грамотном подходе по изучению Великой Отечественной войны, уверен губернатор.

Глава Петербурга добавил, что подобная ситуация неприемлема в условиях «оголтелой пропагандистской войны», которая ведется против России.

#петербург #полтавченко #вов
Алексей Громов
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