Новости США: Трамп уволил директора ФБР, «антигейский политический заговор» в Сиэтле

В закладки

Скопировать

США, 10 мая. Президент Дональд Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР и временно назначил на эту должность Эндрю Маккейба, «антигейский политический заговор» перед выборами мэра Сиэтла, глава Белого дома может изменить позицию по выходу из климатического соглашения после саммита G7. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Увольнение директора ФБР

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми назвал свое увольнение шуткой, сообщает The New York Times. Новость об отставке настигла главу ФБР во время его речи в калифорнийском отделении бюро, расположенном в Лос-Анджелесе: он увидел на телеэкране бегущую строку со срочной новостью. Рассмеявшись, Коми заявил, что «это довольно удачный розыгрыш». Однако подчиненные дали Коми понять, что ему стоит прервать свое выступление и проследовать в кабинет, где впоследствии ему сообщили о решении президента США Дональда Трампа.

Как сообщает The Washington Post, многие из членов сената США связывают увольнение Коми с расследованием связей предвыборного штаба Трампа и России. Сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет написал в своем Twitter: «Увольнение Коми вызывает много вопросов. Ясно одно: нужен независимый прокурор, который проведет расследование относительно связей с Россией».

Comey's firing raises many questions. One thing is clear: an independent special prosecutor is necessary to investigate Russian connections. — Michael F. Bennet (@SenBennetCO) May 9, 2017

Сенатор от Нью-Джерси Кори Букер выложил в своем Twitter видео с подписью: «Теперь еще более важно назначить независимого специального адвоката для расследования вмешательства России в наши выборы».

Тем временем телеканал Fox News сообщает, что исполняющим обязанности директора ФБР вместо уволенного Коми назначен Эндрю Маккейб. Известно, что Маккейб занимал должность заместителя директора бюро с января 2016 года. В то время его босс Джеймс Коми описал его как «идеально подходящего для работы», ссылаясь на «его видение, суждение и способность общаться».

Обвинения и отставка

Мэр Сиэтла Эд Мюррей отказался от переизбрания на второй срок после того, как четверо мужчин обвинили его в оскорблениях на сексуальной почве, сообщает The Washington Post. Все четверо утверждают, что Мюррей надругался над ними, когда они были еще подростками. Сам Мюррей заявил, что данные заявления — не что иное, как «антигейский политический заговор», направленный на срыв его предвыборной кампании.

Эд Мюррей неделями работал над своим переизбранием на второй срок, несмотря на обвинения, но в итоге сообщил репортерам, что для города так будет лучше. Это не первый случай, когда Мюррей оказывается в эпицентре сексуального скандала.

Расследование связей с Россией

Комментируя расследование о якобы «сговоре команды Трампа с Россией» во время президентских выборов 2016 года, заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби Сандерс сказала, что «пора двигаться дальше», сообщает Business Insider.

Сандерс напомнила, что расследование длится уже почти год, подчеркнув, что ситуация с ним (расследованием) стала немного абсурдной. «Давайте будем откровенны: ничего там нет», — резюмировала она.

Мировой климат и позиция Трампа

Администрация Дональда Трампа заявила, что президент не будет принимать решения относительно будущей работы США по Парижскому соглашению об изменении климата до июня, сообщает The New York Times. Решение будет принято по возвращении Трампа с заседания G7. Это станет первой зарубежной поездкой Трампа с момента вступления в должность, и, как ожидается, главы государств укажут ему, что отмена сделки, скорее всего, повлияет на его положение и авторитет на мировой арене.

Героиня Южной Каролины

Водитель школьного автобуса Тереза Стробл была названа героем, сообщает Fox News Carolina. Женщина помогла спасти детей из горящего автобуса в округе Спартанберг, Южная Каролина. По данным представителей школы, пожар начался в 07.00 утра. В момент возгорания в автобусе находились 56 учеников.

Hero!! Ms. Teresa Stroble. She evacuated 56 students in under a minute. God bless her. So grateful for her quick action pic.twitter.com/n3PYAHmgKX — Scott Turner (@STSpart5) May 9, 2017

Заявление Челси Мэннинг

Челси Мэннинг — солдат, заключенная в тюрьму за «слив» сотен тысяч секретных военных документов на портал WikiLeaks, — опубликовала свое первое заявление после получения амнистии, сообщает CBS News. Мэннинг заявила, что она надеется использовать уроки, которые она выучила в тюрьме, для помощи другим.

Челси Мэннинг, чье освобождение из тюрьмы планируется на следующей неделе, поблагодарила бывшего президента Барака Обаму, который помиловал ее в последние дни его президентского срока.

Публичное признание

Журналист телеканала Fox News заявил о своей нетрадиционной ориентации, сообщает 16 WAPT News. Во время своего недавнего выступления в Университете Миссисипи Шепард Смит сказал, что никогда раннее публично не заявлял о своей ориентации перед группой людей. При этом он добавил, что ему «нечего скрывать».

Поддержка экс-президента США

Бывший президент США Джимми Картер признался, что голосовал за Берни Сандерса, а не за Хиллари Клинтон, сообщает NBC News.

Бывший президент США, член Демократической партии Джимми Картер сообщил, что он поддержал кандидатуру сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, а не Хиллари Клинтон на прошлогодних праймериз. Картер сохранял спокойствие во время прошлогодней гонки между Клинтон и Сандерсом, но не секрет, что он испытывает отвращение к Хиллари и Биллу Клинтонам. Картеры и Клинтоны уже давно враждуют, несмотря на их общий опыт как демократов-южан, работавших в Белом доме.