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Политика
Путин и Нетаньяху обсудили урегулирование в Сирии

Путин и Нетаньяху обсудили урегулирование в Сирии

14:58  10 Мая 2017
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Путин и Нетаньяху обсудили урегулирование в Сирии

Москва, 10 мая. Ситуация в Сирийской республике и ближневосточное урегулирование стали главными темами телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, разговор состоялся по инициативе израильской стороны. Согласно приведенным данным, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в ближневосточном урегулировании и проблематику кризиса в Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в США и проблема деэскалации в Сирии стали главной темой обсуждения.

#путин #сирия #израиль #нетаньяху
Тимур Румянцев
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