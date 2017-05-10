Володин поблагодарил Додона за визит в Москву в День Победы

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Москва, 10 мая. Приезд президента Молдавии Игоря Додона на празднование Дня Победы в Москву положительно сказался на развитии двусторонних отношений. Так считает председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.

«Мы многое можем сделать, развивая межпарламентское сотрудничество, развивая именно отношения народов и на межпартийном уровне, и на межпарламентском уровне, на уровне наших групп дружбы», — подчеркнул Володин в рамках встречи с Додоном.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон указал на важность развития политического диалога Москвы и Кишинева.