Сирия: армия Асада нанесла удар по ИГ в Дейр эз-Зоре

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Дейр эз-Зор, 10 мая. Правительственные войска Сирии нанесли удар по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Дейр эз-Зоре, сообщили источники из Сирии.

Армии президента Сирии Башара Асада удалось уничтожить управляемую ракету боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ). Этим же ударом в Дейр эз-Зоре правительственные войска уничтожили несколько террористов и ранили несколько боевиков.

В среду, 10 мая, состоятся долгожданные переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, главной темой которых станет Сирия.

* Организация запрещена на территории РФ.