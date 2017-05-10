Мигрант ограбил двух 15-летних девочек в Подмосковье

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Москва, 10 мая. В Чеховском районе Московской области задержали мигранта, который ограбил двух девочек. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Подмосковью.

Злоумышленник оставил без денег двух 15-летних девочек. Когда он зашел в магазин, потерпевшие обратились за помощью к продавцу торговой точки, и та нажала тревожную кнопку. Прибывшая группа задержания доставила предполагаемого преступника в отделение. В отношении мужчины 1978 года рождения возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».