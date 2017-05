Участников «Евровидения-2017» уличили в копировании номера Лазарева

В закладки

Киев, 10 мая. Поклонники «Евровидение» подняли на смех участников этого года и обвинили их в плагиате. Фанаты в номерах, представленных в полуфинале соревнования, увидели явные параллели с выступлением российского певца Сергея Лазарева на прошлогоднем конкурсе. В частности, критике подвергся участник из Кипра, который фактически скопировал все движения, и певица из Азербайджана, в чьем номере также прослеживалась идея постановщиков номера россиянина. Пользователи буквально заполонили социальные сети мемами и коллажами.

Напомним, в прошлом году Лазарев вышел на сцену "Евровидения" с песней "You are only one". Его выступление покорило зрителей, которые именно его признали победителем конкурса. Однако жюри решило иначе, отдав первое место Джамале из Украины.