Сирия сегодня: Трамп и Лавров обсудят ситуацию в САР, курды готовят атаку на ИГ в Табке

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Сирия, 10 мая. На встрече в Белом доме Трамп и Лавров обсудят сирийский кризис и создание четырех зон деэскалации. Минобороны РФ провело четыре гуманитарные акции в Алеппо. Курды стягивают силы к плотине на реке Евфрат в провинции Ракка. В Дейр-эз-Зоре бойцы осажденного террористами гарнизона предприняли успешную вылазку против ИГ* (запрещено в РФ). Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Трамп и Лавров обсудят Сирию

Сирия станет главной темой для обсуждения на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает Associated Press.

«Лавров прибывает в американскую столицу с российским планом прекращения насилия в Сирии после того, как на минувшей неделе было достигнуто соглашение между Россией, Ираном и Турцией», — сообщает американское СМИ.

Российский план урегулирования сирийской гражданской войны предполагает создание на территории страны четырех зон деэскалации. Соответствующий меморандум был подписан в Астане Турцией, Ираном и РФ 4 мая 2017 года. Сейчас предполагается, что одна из зон безопасности будет создана в сирийской провинции Идлиб, еще одна — на территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, третья — в районе к северу от города Хомс, четвертая — в оазисе Восточная Гута и в южных провинциях Деръа и Эль-Кунейтра.

Напомним, что переговоры Трампа с Лавровым начнутся в Вашингтоне сегодня в 10.30 по местному времени (17.30 мск). Накануне встречи главы российской дипломатии с американским президентом Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ.

Гуманитарная помощь

В течение дня российские военные специалисты провели четыре гуманитарные акции на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Все четыре акции прошли в различных районах провинции Алеппо. Свыше 1,5 тысячи мирных жителей получили помощь, населению было доставлено почти пять тонн питьевой воды. Как отмечают в Минобороны РФ, это уже 1191 российская гуманитарная акция в Сирии.

За прошедшие сутки три новых населенных пункта присоединились к вступившему в силу в конце прошлого года режиму перемирия. Договор о прекращении боевых действий против правительственных сил подписала община расположенного в провинции Идлиб города Тармала, а также жители населенных пунктов Маджаль Шамс и Аль-Сидиана провинции Эль-Кунейтра. Всего 1495 сирийских населенных пунктов присоединилось к режиму тишины на данный момент.

Кроме того, российская авиакомпания «Абакан Эйр» по воздуху на парашютных платформах доставила в район осажденного террористами города Дейр-эз-Зор 21 тонну продуктов питания. Эта помощь была получена сирийцами по линии ООН.

Курды собираются с силами

Курдские ополченцы готовятся к последней фазе освобождения города Табки, лежащего в окрестностях Ракки, так называемой «столицы ИГ» в Сирии.

Как сообщает информационное агентство Al-Masdar, сейчас курды концентрируют силы в районе плотины на реке Евфрат неподалеку от самого города. Сотни бойцов арабо-курдского военного совета Манбиджа на плотах переправляются через Евфрат, чтобы поддержать своих союзников из Демократических сил Сирии. В настоящий момент террористы ИГ все еще удерживают северные предместья Табки и южную часть плотины. Как только ударный кулак курдов будет собран, ситуация может быстро измениться.

Вылазка в Дейр-эз-Зоре

Бойцы осажденного террористами ИГ (запрещено в РФ) гарнизона Дейр-эз-Зор провели сегодня несколько успешных операций. Так, новостное агентство SANA сообщает, что этим утром правительственные войска совершили смелую вылазку. Им удалось разрушить 23-метровый тоннель на улице Аль-Макатеб в квартале Ас-Синаа. Теперь начиненные взрывчаткой машины с террористами-смертниками за рулем не смогут больше беспрепятственно подъезжать к армейским позициям. После этого военные отразили очередную атаку боевиков на восточных подступах к городскому аэродрому. В ходе неудачного штурма ИГ потеряло несколько человек убитыми.

* Организация запрещена на территории РФ.