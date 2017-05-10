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Новороссия
Представители ЛНР выехали на Украину для верификации пленных

Представители ЛНР выехали на Украину для верификации пленных

13:57  10 Мая 2017
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Представители ЛНР выехали на Украину для верификации пленных

Луганск, 10 мая. Делегация Луганской народной республики отправилась на подконтрольной Украине территорию для верификации военнопленных. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

«Делегация ЛНР в составе трех представителей пересекла контрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской для процесса верификации пленных», — говорится в сообщении.

В ходе последнего заседания Контактной группы в Минске украинская сторона согласилась с предложением ЛНР и ДНР об активизации процесса верификации пленных, который будет осуществляться представителями комитетов матерей. Первый визит делегации ЛНР был запланирован на 4 мая, однако позднее его перенесли на 10 мая.

Алексей Громов
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