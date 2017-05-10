Представители ЛНР выехали на Украину для верификации пленных

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Луганск, 10 мая. Делегация Луганской народной республики отправилась на подконтрольной Украине территорию для верификации военнопленных. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

«Делегация ЛНР в составе трех представителей пересекла контрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской для процесса верификации пленных», — говорится в сообщении.

В ходе последнего заседания Контактной группы в Минске украинская сторона согласилась с предложением ЛНР и ДНР об активизации процесса верификации пленных, который будет осуществляться представителями комитетов матерей. Первый визит делегации ЛНР был запланирован на 4 мая, однако позднее его перенесли на 10 мая.