Новые идеи Маска: сможет ли ракета Falcon Heavy конкурировать с российской «Энергией»

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Американская аэрокосмическая компания SpaceX провела первые статические огневые испытания центрального блока сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Неясной остается необходимость создания такого носителя, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

В компании сообщили, что наземные испытания ракеты проводились в начале мая на одном из стендов ракетного полигона в городе Макгрегор штата Техас. При этом тесты центрального блока первой ступени признаны успешными.

«Мне непонятно, для чего Маск создал такую ракету. Может быть, для лунного модуля или космического корабля, который будет собираться на орбите. Слишком велика нагрузка, и прямого запуска к Марсу или Луне не будет — это бессмысленно и дорого. Скорее всего, будет создаваться некая космическая база для дальнейших полетов к этим двум космическим объектам. У Илона Маска идеи просто перехлестывают через край. Да, инициатива хороша, но насколько она укладывается в американские планы, неизвестно», — сообщил Галкин.

Falcon Heavy состоит из центральной балки и пары боковых твердотопливных ускорителей, которые являются также первой ступенью средне-тяжелой ракеты Falcon 9. Сотрудники компании SpaceX сообщают, что на низкую опорную орбиту носитель способен выводить 63,8 тонны, что может составить конкуренцию российским ракетам-носителям типа «Ангара».

First static fire test of a Falcon Heavy center core completed at our McGregor, TX rocket development facility last week. pic.twitter.com/tHUHc1QiKG — SpaceX (@SpaceX) May 9, 2017

«Ракета «Ангара» вообще задумана в трех вариантах: для малых, средних и больших грузов. Но я не уверен, что она может выводить 60 тонн. Да и конкурировать с Маском зачем? Пока ни «Анграы», ни тяжелого Falcon мы не имеем: это ракеты с очень узким кругом задач. А ведь просто так делать ракету, под которую нет задач, бессмысленно. У нас нет ни огромных спутников, ни космических кораблей которые бы необходимо было выводить при такой грузоподъемности. Ракета только тогда становится рентабельной, когда она занимается какой-то коммерческой деятельностью. У нас такой деятельности не так много, у Маска нет совсем», — продолжает эксперт.

По его словам, у Российской Федерации есть отличная ракета, которая уже хорошо себя зарекомендовала в 80-е годы. Проект «Энергия-Буран» в целом получился очень хорошим, и некоторые наработки и технологии могут быть использованы даже сегодня.

«У нас есть ракета «Энергия», которую в свое время сделал Валентин Глушко. Этот носитель выводил на орбиту «Буран». Ракета уже создана, нужно просто восстановить технологию и документацию. Носитель очень мощный, он два раза летал, но потом его выбросили на помойку времени из-за тех же причин — нет задач. Восстановить ее не проблема, потребуется около 5–7 лет, но зато какой аппарат мы получим на выходе. Это ведь венец творения советской инженерной мысли. Думаю, Маску никогда не удастся переплюнуть наших ученых, создававших такое устройство, как ракета «Энергия», — заключает Андрей Галкин.

Американская корпорация сообщает о том, что первый запуск ракеты запланирован на конец года. В целях экономии средств SpaceX в качестве боковых ускорителей установит на Falcon Heavy ранее использованные первые ступени Falcon 9.

«Ангара» — это семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырех классов. Головным разработчиком и производителем ракет «Ангара» является Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева.

Как напоминает Лента.ru, в настоящее время в мире только в США проекты создания новых сверхтяжелых ракет дошли до этапа сборки носителей. На 2019 год запланированы испытания создаваемого компанией Boeing носителя SLS (Space Launch System, должен выводить, в зависимости от версии, от 70 до 129 тонн на низкую опорную орбиту).

В прошлом веке было создано три ракеты подобного класса. Самая успешная из них, Saturn V (до 140 тонн), использовалась в американской лунной программе. Другой носитель, Н-1 (до 90 тонн), создавался в СССР. Все четыре его старта прошли неудачно. Другой советский сверхтяжелый носитель, «Энергия» (рассчитан на вывод 100 тонн), запускался два раза. Все его старты были удачными. В настоящее время программы Saturn V, Н-1 и «Энергия» свернуты.