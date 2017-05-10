НРД сообщил о сбое своих серверов и канала SWIFT
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Москва, 10 мая. Национальный расчетный депозитарий (НРД) проинформировал о недоступности канала связи SWIFT и части депозитарных сервисов. Как говорится в сообщении депозитария, это произошло по причине технических проблем.
В информации НРД сообщается, что канал связи SWIFT и часть депозитарных сервисов НРД временно недоступны в связи с повреждением каналов связи. Сейчас специалисты проводят оперативные переключения сервисов и систем на резервный центр обработки данных
Отметим, что НРД имеет статус центрального депозитария России и входит в группу Московская биржа. Депозитарий проводит большую часть внебиржевых расчетов, а также все биржевые расчеты.
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