США не хотят становиться участниками переговоров по Сирии в Астане

В закладки

Скопировать

Астана, 10 мая. США не намерены менять свой статус в переговорах по Сирии в Астане и останутся наблюдателями, а не участниками процесса. Такое заявление сделал посол США в Казахстане Джордж Крол.

Переговоры в Астане проходили в четыре раунда — 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Главным их итогом стало согласование положения о создании совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения боевых действий, а также создание зон деэскалации.

Посол США заявил, что на астанинские переговоры США пригласили только в качестве наблюдателей, а не участников процесса. Этот статус в США менять не намерены: полноправным участником переговоров Вашингтон быть отказался.

Вместе с тем, США приветствуют попытки урегулировать ситуацию в Сирии и остановить кровопролитие, заверил дипломат.