Глава ЕБРР ответил на обвинения в дискриминации России

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Москва, 10 мая. Обвинения со стороны России в адрес Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) отличаются спекулятивным характером, заявил глава ЕБРР Сума Чакрабарти в ходе брифинга.

«Заявление, которое сделала Российская Федерация, на мой взгляд, носит спекулятивный характер. Финансовые и операционные показатели совершенно очевидно демонстрируют, что это ЕБРР — хорошо действующая финансовая организация», — отметил он.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин обвинил ЕБРР в дискриминации РФ по национальному признаку, которая недопустима в деятельности такого института. По мнению главы ведомства, антироссийский курс этой организации потенциально может навредить всем акционерам банка.