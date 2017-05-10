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Весь мир
ВКС РФ провели 140 маневров различной сложности за полгода

ВКС РФ провели 140 маневров различной сложности за полгода

13:55  10 Мая 2017
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ВКС РФ провели 140 маневров различной сложности за полгода

Москва, 10 мая. Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) провели более 140 маневров за последние шесть месяцев.

За полгода экипажи ВКС РФ провели свыше 140 маневров, в которых принимали участие все типы авиации. В военном ведомстве России подчеркнули, что интенсивность боевой подготовки авиации страны растет.

За шесть месяцев боеготовность и подготовку ВКС РФ проверили с помощью внезапных проверок, конкурсов и тактических учений. Оперативно-тактическая, дальняя, военно-транспортная и армейская авиация страны провели учения по отработке навыков воздушного боя, а также защиты городов и объектов.

В соединениях противовоздушной и противоракетной обороны России успешно были проведены порядка 20 учений со стрельбой, а также шесть проверок сил с реальными полетами целей.

ВКС РФ провели 140 маневров различной сложности за полгода

Накануне, 9 мая, на российской авиабазе «Хмеймим» в северо-западной части Сирии прошел парад Победы.

Катерина Тимошенская
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