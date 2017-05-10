Сирия: Анкара объяснила, почему курдам нельзя доверить освобождение Ракки

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Подгорица, 10 мая. В ходе пресс-конференции в Черногории министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал США не привлекать силы самообороны сирийских курдов (YPG) к операции по освобождению сирийской Ракки от террористической группировки "Исламское государство*".

Министр отметил, что решение американской стороны о поставках оружия силам самообороны сирийских курдов обеспокоило Турцию.

Чавушоглу напомнил, что оружие, которое поставлялось YPG, часто впоследствии обнаруживалось у запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Министр считает, что каждое оружие, предоставленное YPG — это угроза для Турции.

Чавушоглу назвал YPG такой же террористической организацией, как и РПК. Действия США будут обсуждаться на будущей встрече президентов Эрдогана и Трампа в Вашингтоне, передает "Газета.Ru".

* Организация запрещена на территории РФ.