Истина в вине: Додон рассказал о восстановлении сотрудничества России и Молдавии

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Кишинев, 10 мая. Москва и Кишинев выводят двусторонние отношения на стратегический уровень. Об этом журналистам заявил президент Молдавии Игорь Додон, который прокомментировал решение Роспотребнадзора о снятии запрета на поставки вин молдавского предприятия «Криково».

«Это происходит по всем направлениям — от гуманитарных до экономических. Дальше — больше», — подчеркнул политик в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал на важность развития российско-молдавского политического диалога.