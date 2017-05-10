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Политика
Истина в вине: Додон рассказал о восстановлении сотрудничества России и Молдавии

Истина в вине: Додон рассказал о восстановлении сотрудничества России и Молдавии

13:58  10 Мая 2017
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Кишинев, 10 мая. Москва и Кишинев выводят двусторонние отношения на стратегический уровень. Об этом журналистам заявил президент Молдавии Игорь Додон, который прокомментировал решение Роспотребнадзора о снятии запрета на поставки вин молдавского предприятия «Криково».

«Это происходит по всем направлениям — от гуманитарных до экономических. Дальше — больше», — подчеркнул политик в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал на важность развития российско-молдавского политического диалога.

#додон
Алексей Громов
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