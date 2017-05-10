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Новости Сирии
Сирия: курды ведут бои с ИГИЛ в подземных коридорах города Табка

Сирия: курды ведут бои с ИГИЛ в подземных коридорах города Табка

13:47  10 Мая 2017
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Сирия: курды ведут бои с ИГИЛ в подземных коридорах города Табка

Табка (Сирия), 10 мая. Террористы «Исламского государства»* (деятельность группировки запрещена в России), осажденные «Сирийскими демократическими силами» (СДС) в городе Табка, расположенном на севере Сирийской Арабской Республики, используют подземные коридоры для внезапных атак. Об этом сегодня сообщает агентство Hawar News.

Согласно данным курдского агентства, подземные лабиринты были специально созданы для тайного перемещения боевиков ИГ*.  Бойцы СДС предпринимают попытки проникнуть в эти подземные коридоры для внезапного удара по экстремистам.

Другое курдское агентство Firat сообщает, что бойцы СДС почти полностью очистили Второй и Третий микрорайоны Табки от террористов.

Напомним, ранее в Анкаре заявили, что американское решение о поставках вооружения сирийским курдам является недопустимым. 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #игил #курды #табка
Дана Балан
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