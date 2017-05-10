Россия против работорговцев и колонизаторов — история русских добровольцев

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В преддверии Дня Победы Федеральное агентство новостей продолжает публикацию материалов о русских добровольцах.

В этой части нашей истории мы расскажем, как Россия в конце XIX века раз за разом выступала на стороне порабощенных народов — против работорговли и колониального подчинения европейским державам стран Африки и Азии.

Другая Америка (1861–65): гражданская война в США

Интересный сюжет связал судьбы Российской империи и Соединенных Штатов Америки во время гражданской войны в США. Сюжет этот связан с именем полковника Русской армии Ивана Турчанинова, который в США известен под именем Джона Турчина.

Иван Турчанинов покинул Россию в 1856 году из-за увлечения идеями утопического социализма и несогласия с подписанием по итогам Крымской войны позорного для России Парижского мира. В том же году он приехал в США, которые находились на пороге гражданской войны. Жизнь Турчанинова складывалась не особо удачно — как оказалось, проблем в США было не меньше, чем в России, а жизнь простого фермера-земледельца оказалась не столь уж простой — к 1859 году Турчанинов практически полностью разорился.

Однако уже в 1861 году, при первых событиях гражданской войны, Турчанинов снова «находит себя». В чине полковника он вступает в добровольческую американскую армию северных штатов и, учитывая нехватку у северян квалифицированных военных, сразу принимает под командование 19-й полк волонтеров-добровольцев из своего штата Иллинойс.

Благодаря военным познаниям Турчанинова, полученным им еще в русской армии, он еще в кампании 1861 года сумел превратить свой полк в одну из самых боеспособных частей северян, и вскорости получает под командование целую 8-ю бригаду. Впоследствии его бригада тоже славится железной дисциплиной и выучкой, что позволяет ему одержать блестящие победы над южанами при Чикамоге и Чаттануге.

После окончания Гражданской войны Турчанинов разработал и опубликовал серию брошюр по тактике, обмену сигналами для координации действий, подготовке засад и тренировке новобранцев. Это были одни из первых работ по военной науке в США, на их основе позже была построена подготовка американской армии.

Турчанинов стал единственным русским, получившим звание генерала армии Соединенных Штатов Америки, и его могила до сих пор содержится за счет американского государства, как захоронение одного из героев Гражданской войны.

Индонезия будет свободной (1894): восстание на острове Ломбок

К концу XIX века большинство индонезийских султанов и раджей попало в колониальную зависимость от Голландии, которая организовала на далеких тропических островах свой клон знаменитой английской Ост-Индской компании, занимаясь столь же бесцеремонной выкачкой местных ресурсов.

Для Российской империи Индонезия была слишком далеким и объективно недоступным архипелагом — выход нашей страны к морям в конце XIX века был по-прежнему затруднен. В силу этого усилия исследователей-одиночек, таких как Николай Миклухо-Маклай, никак не могли привести к организации Российской империей своей колониальной политики — и поэтому мы оказались в незримых союзниках многих стран Африки и Азии, которые в XIX веке попали в колониальную зависимость от европейских держав.

Широко известна история о желании Миклухо-Маклая обеспечить протекторат Российской империи над Новой Гвинеей в ответ на агрессивные планы Голландии по аннексии острова. Однако отнюдь не все индонезийские сюжеты были столь мирными.

В начале 1894 года, в связи с громадными поборами, которые голландские чиновники ввели для населения индонезийского острова Ломбок, там вспыхивает восстание. Закупкой оружия и доставкой его на остров занимался Василий Мамалыга, русский путешественник и исследователь, который к тому времени уже два года жил на Ломбоке и был советником местного раджи. Он же возглавил и отряды местного сопротивления, которое взяло остров под свой контроль.

После высадки на острове голландского оккупационного отряда, на военном совете родовых старейшин по совету Василия Мамалыги было принято решение для видимости проявить покорность и выплатить голландцам половину требуемой суммы — 500.000 гульденов, а затем неожиданно напасть на них. Так было отбито первое нападение голландских войск на Ломбок.

30 июля 1894 года голландская военная эскадра в составе 9 судов встала на якорь у Ампенана — гавани ломбокской столицы Матарам, высадила 9 батальонов пехоты, эскадрон кавалерии и артиллерию. Ломбокское восстание было подавлено — местные жители не смогли сражаться против численно превосходившей их регулярной голландской армии.

Попавший в плен Мамалыга был приговорен военным судом к смертной казни, но привести приговор в исполнение голландцы не осмелились и депортировали пленника в Россию.

Черные судьбы: первая итало-эфиопская война (1895–96), англо-бурская война (1899–1902)

Конец XIX века ознаменовался тотальным порабощением со стороны европейцев всего Африканского континента. За каких-то полвека ведущие европейские державы захватили в Африке территории, впятеро превышающие их собственную площадь. Немногие уцелевшие независимые государства были вынуждены вести совершенно неравную борьбу с европейскими империалистическими хищниками, рассчитывая только на себя — или же на помощь далекой России.

Италия, опоздавшая к разделу мира, рассчитывала подчинить себе Эфиопию и сделать ее главной составной частью своих колониальных владений. Для этого она на протяжении 1880–95 годов последовательно захватывала эфиопские порты на побережье Красного моря и расширяла свою зону влияния на континенте.

В 1889 году Эфиопия была вынуждена уступить Италии всю прибрежную Эритрею, тем самым потеряв выход к морю. Однако Италия собиралась захватить всю Эфиопию, и в начале 1895 года итальянский экспедиционный корпус перешел формальную границу между Эфиопией и итальянскими владениями, начав интервенцию.

В 1895 году руководство Эфиопии в лице императора Менелика II обратилось за помощью к России. И помощь была оказана поставками вооружения, а также направлением группы добровольцев военных советников под прикрытием исследовательской миссии Императорского географического общества. Возглавлял группу «исследователей» есаул Николай Леонтьев. Он стал советником императора Менелика и за короткое время сформировал из вооруженных отрядов местных феодалов воинские подразделения по европейскому образцу.

Эта армия не только смогла стойко сражаться в оборонительных сражениях против регулярной итальянской пехоты и кавалерии, которая обладала к тому же новейшей артиллерией, но и нанесла итальянцам разгромное поражение в битве при Адуа. В итоге Эфиопия оказалась единственной страной в Африке, которая смогла в XIX веке успешно отразить европейскую интервенцию.

Николай Леонтьев после окончания войны получил высший военный титул Эфиопии, несколько наград и был назначен генерал-губернатором южных провинций страны.

Следующий сюжет, связанный с русскими добровольцами, стартовал тремя годам позднее, на самом крайнем юге Африки. Там в 1899 году началась кровопролитная англо-бурская война, в которой одной из лучших европейских армий противостояли голландские фермеры-поселенцы, буры.

Органы государственной власти Российской империи не препятствовали русским добровольцам в частном порядке принимать участие в боевых действиях на стороне буров. В отрядах сопротивления воевало порядка 250 русских добровольцев. В историю англо-бурской войны вошли имена русских добровольцев, таких как штабс-капитан Александр Шульженко, подпоручик Леонид Покровский, лейтенант флота Борис Строльман, корнет Василий Бискупский, крестьянин Иван Заболотный, артиллерист Иосиф Высочанский и многих других представителей самых разных сословий: от офицеров и отставных солдат до купцов, студентов, крестьян и дворян.

Наибольшую же известность в событиях бурского сопротивления Великобритании получили подпоручик Евгений Августус — автор мемуаров об англо-бурской войне, князь Николай Багратион-Мухранский, служивший рядовым в одном из бурских отрядов, командир Русского отряда штабс-ротмистр Алексей Ганецкий, а также Александр Гучков — в будущем председатель Государственной думы и военный министр Временного правительства. По-настоящему же легендарным стал подполковник Евгений Максимов.

24 мая 1900 года собранием, на котором присутствовало несколько сот буров и европейцев, Максимов был провозглашен «боевым генералом» (фехтгенералом). Он стал вторым иностранцем, получившим столь высокое звание в бурской армии.

Кроме участия в боевых действиях, российские добровольцы самым активным образом помогали и в тылу — за период работы российского санитарного отряда в Трансваале были организованы несколько стационарных и «летучих» госпиталей и излечены сотни раненых и больных. Было проведено 132 большие и малые операции, принято 2117 амбулаторных больных, в том числе 106 человек с огнестрельными ранами.

Так различался подход России и Великобритании к войне: если российские добровольцы последовательно занимались защитой и спасением жизней и защитой слабых и обездоленных, то Великобритания «прославилась» во время бурской войны первыми в мире концлагерями и массовыми репрессиями против мирного бурского населения.

Окончание следует.