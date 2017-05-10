Аналитик из Франции рассказал о последствиях прихода к власти Макрона

В закладки

Скопировать

Париж, 10 мая. Приход Эммануэля Макрона к власти во Франции вряд ли отразится на взаимоотношениях Москвы и Парижа. Так считает французский аналитик Ксавье Моро. Об этом говорится в материале, опубликованном в газете «Известия».

«Опытная российская дипломатия будет вполне способна настроить взаимодействие с «наследником» Франсуа Олланда. И в любом случае хуже чем есть, уже вряд ли будет», — подчеркивает эксперт.

При этом, уверен Моро, ситуация внутри страны останется напряженной. Кризис, в котором оказалась Франция несколько десятков лет назад, с приходом Макрона станет глубже. Это касается в том числе социальной и экономической сфер. Сможет ли новый президент реально управлять государством? Говорить об этом слишком рано, считает аналитик.

Причина этого может крыться в отсутствии четкой позиции, в чем не единожды ранее упрекали политика, который в двух разных выступлениях высказывает диаметрально противоположные мнения.