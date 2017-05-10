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Происшествия
Стало известно имя пенсионерки из Омска, убивавшей сожителей 9 мая

Стало известно имя пенсионерки из Омска, убивавшей сожителей 9 мая

13:38  10 Мая 2017
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Стало известно имя пенсионерки из Омска, убивавшей сожителей 9 мая

Омск, 10 мая. Стало известно имя пенсионерки, которая дважды зарезала сожителей на 9 Мая, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Жительницу Омска, которую подозревают в убийстве уже второго сожителя, зовут Зоя Васильевна.

Как ранее сообщалось, пожилая женщина уже дважды зарезала сожителей. Оба случая пришлись на День Победы в 2010 и 2017 годах.

В последний раз пенсионерка поругалась с сожителем, когда резала салат, а затем нанесла ему удар ножом по руке, попав артерию. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности».

Алексей Громов
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