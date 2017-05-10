Верховный суд сократил тюремный срок экс-полицейскому, осужденному за наркотики

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Санкт-Петербург, 10 мая. Бывший сотрудник транспортной полиции Алексей Левковский, осужденный за крупный оборот наркотиков, отсидит на полгода меньше. Верховный суд отменил приговор Городского суда Санкт-Петербурга и пересмотрел дело. Вместо 18 лет он должен будет отсидеть 17 с половиной в колонии строгого режима. Двум его подельникам суд наказание не менял. Андрей Вожов получил 12 лет колонии строгого режима, а Денис Васильев — 8 лет лишения свободы колонии особого режима.

В оперативную разработку ФСКН сыщик отдела угрозыска Петербургского линейного управления МВД России на транспорте подполковник полиции Алексей Левковский попал в 2014 году. В августе его задержали возле арендованной квартиры, а при обыске нашли 36 кг героина и около 500 г других наркотиков. По версии следствия, Левковский через своего теперь уже покойного знакомого Дмитрия Сонина продал Денису Васильеву 1 кг наркотиков за 280 тысяч рублей. Другой его знакомый – Андрей Вожов – получил партию героина от малознакомого мужчины и привез ее в квартиру главного фигуранта. По схеме преступников, сбывать наркотики должен был Алексей Левковский, но до реализации так и не дошло.