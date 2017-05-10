Битва за суверенитет: почему Додон выступает против вступления Молдавии в НАТО

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Вступление Молдавии в НАТО категорически неприемлемо для страны. Об этом заявил ее президент Игорь Додон. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами о возможности вступления Молдавии в Североатлантический альянс.

По словам Додона, есть четыре вещи, которые никогда не смогут стать предметом для переговоров. Во-первых, это независимость, сохранение Молдавии. Во-вторых, сохранение нейтралитета. Поэтому вступление страны в НАТО категорически неприемлемо. В-третьих, православие. «Ценности европейские, которые пытаются нам разными путями навязать, нам это не нужно», — добавил Додон. В-четвертых, стратегическое партнерство с Россией.

Напомним, Игорь Додон осудил решение парламента Молдавии о совмещении Дня Европы и Дня Победы.

Как заметил в беседе с ФАН политический обозреватель, эксперт Института стран СНГ Артем Журко, Игорь Додон совершенно неслучайно упомянул в списке четыре вещи, которые не могут быть предметом для переговоров о государственности Молдавии. По большому счету, унионизм (движение за объединение Молдавии и Румынии) — это один из способов легально, без референдумов по этому вопросу, затянуть страну, а в представлении унионистов уже просто территорию Молдавии как часть Румынии, в НАТО.

«Молдавский суверенитет и отказ от вступления в НАТО является последней ниточкой, которая связывает Молдавию с неподконтрольным Приднестровьем и оставляет надежды на продолжение цивилизованных переговоров по замороженному конфликту. Пронатовские устремления предыдущих властей Молдавии прямо нарушали так называемый меморандум об основах нормализации отношений между Молдавией и Приднестровьем. За 20 лет существования этого меморандума Приднестровье, по большому счету, мало интересовало внешняя политика Молдавии. Приднестровская Молдавская Республика строила собственную государственность, уделяя большое внимание своей внешней политике. В свою очередь, резкий поворот Молдавии в сторону НАТО, подписание ассоциации с Евросоюзом не мог не волновать приднестровцев, поскольку это затрагивало их интересы и, конечно же, не согласовывалось с ними, что должно было быть в соответствии с меморандумом. Реализация планов предыдущего правительства Молдавии фактически развязывала руки Приднестровью и снимала с него все обязательства. Поэтому, конечно же, вполне разумно со стороны Додона было вовремя погасить разгоравшийся конфликт», — пояснил Журко.

В целом же, заметил эксперт, суверенитет Молдавии и отказ от вступления в НАТО в купе с православными ценностями и плотном сотрудничестве с Россией является тем основным набором принципов, который гарантирует стабильность по части безопасности в этом регионе.

«Очень хотелось бы верить, что все заявленное Додоном будет осуществлено на деле, ведь его предшественники так же в свое время рассыпались в обещаниях, которые впоследствии не выполняли. Но нельзя не отметить, что пока Додон придерживается своей линии. Та же инициатива с введением двойного гражданства РФ и Молдавии, озвученная им, демонстрирует всю серьезность его намерений», — заключил Артем Журко.

Политолог Юрий Якорь в комментарии ФАН отметил, что Додон не скрывает свои пророссийские взгляды. Не зря он был чуть ли не единственным главой иностранного государства на московском параде.

«Другое дело, что до парламентских выборов он далеко не все может решать самостоятельно (а там вдруг получит большинство). Кроме того, войти в ОДКБ он тоже не может, так как у Молдавии традиционно упрощенный визовый режим со странами ЕС и особые отношения с Румынией (член НАТО). Впрочем, учитывая ситуацию с Приднестровьем, присоединение республики к какому-либо из военных блоков выглядит сомнительным», — добавил эксперт.

Политолог Алексей Живов пояснил в беседе с ФАН: Молдавия является государством с неурегулированными территориальными спорами. Речь идет о Приднестровье.

«Блок НАТО не принимает в свои ряды страны, подобные Молдавии. Тем не менее даже без блока НАТО США могут напрямую помогать тем государствам, в которых имеют геополитические интересы: пример Грузии и Украины показателен. Американцы могут передавать государствам-партнерам свою технику, посылать своих инструкторов и ЧВК. Однако здорово, что президент Молдавии понимает, что развитие отношений с военным блоком НАТО не нужно его государству», — подытожил Алексей Живов.