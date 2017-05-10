Глава ЕБРР заявил о планах продолжить сотрудничество с Россией

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Никосия, 10 мая. Глава Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти заявил, что ЕБРР намерен и в дальнейшем сотрудничать с Россией. По его словам, ЕБРР не нарушал правила взаимодействия с РФ.

Как отметил глава Чакрабарти в ходе брифинга по итогам ежегодного заседания совета управляющих ЕБРР, банк выполнил свои внутренние правила в отношениях с Россией.

«Для меня РФ имеет очень большую ценность, но с 2014 года мы не могли начинать новые проекты», — подчеркнул он. Чакрабарти, добавил, ЕБРР продолжит взаимодействие с РФ.

Напомним, ранее глава МЭР Максим Орешкин назвал действия ЕБРР в отношении России дискриминацией по национальному признаку. По его словам, прекращение ЕБРР финансирования российских проектов летом 2014 года стало прямым нарушением ряда международных правовых норм, а также ухудшило финансовое положение самого банка.