Ученые обвинили мозг в провоцировании переедания

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Москва, 10 мая. Научные сотрудники провели уникальное исследование человеческого мозга, результаты которого позволили сделать сенсационное открытие о переедании.

Оказалось, что причина чрезмерного аппетита кроется в некоторых отклонениях работы мозга. Ученые напоминают, что переедание может запросто перерасти в страшное заболевание под названием ожирение.

Исследователи также рассказали о существование факта полового неравенства по тому, как мужчины и женщины относятся к приемам пищи. Выяснилось, что женский мозг воспринимает прием пищи более эмоционально, поскольку данный процесс доставляет им реальное удовольствие, сообщает «Инфореактор».

Более хладнокровно к этому процессу подходят мужчины, поскольку их мысли направлены на то, чтобы утолить чувство голода. Такие различия в работе мозга мужчин и женщин объясняют, почему дамы намного чаще мужчин начинают вести борьбу с лишними килограммами.