Вспышка менингита под Тюменью: более 20 детей попали в больницу

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В Тюменской области зафиксирована вспышка менингита. сейчас в больнице находятся 24 ребенка из Нижнетавдинского района.

Как сообщила мать одного из пострадавших детей, вспышка менингита началась в детском саду "Ладушки". Женщина рассказала, что в ночь на 3 мая ее ребенка срочно госпитализировали в Областную инфекционную клиническую больницу. Там был подтвержден диагноз «серозный менингит».

По словам матери заболевшего дошкольника, сейчас в больнице находится 24 человека с точно таким же диагнозом. Среди них много малышей, но есть и школьники.

В департаменте здравоохранения Тюменской области информацию о вспышке менингита подтвердили, передает Ura.Ru.

По словам главного врача Ольги Черкасовой, все дети чувствуют себя удовлетворительно и хотят домой.