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Происшествия
Пьяный лихач сбил трех детей под Туапсе и скрылся

Пьяный лихач сбил трех детей под Туапсе и скрылся

13:28  10 Мая 2017
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Пьяный лихач сбил трех детей под Туапсе и скрылся

Туапсе, 10 мая. Под Туапсе пьяный водитель автомобиля сбил группу подростков и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних. 

Накануне вечером в селе Кривенковское Туапсинского района машина наехала на детей, которые стояли у края проезжей части. Очевидцы и сами пострадавшие утверждают, что автомобиль двигался на большой скорости.

Правоохранители вычислили водителя и задержали его. Выяснилось, что в момент наезда на пешеходов 26-летний житель Туапсе находился в состоянии алкогольного опьянения. Как передает «Свободная пресса» со ссылкой на региональное ГУ МВД, пострадавших по его вине подростков отправили на амбулаторное лечение. 

Алексей Громов
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