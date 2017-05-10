Пьяный лихач сбил трех детей под Туапсе и скрылся

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Туапсе, 10 мая. Под Туапсе пьяный водитель автомобиля сбил группу подростков и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних.

Накануне вечером в селе Кривенковское Туапсинского района машина наехала на детей, которые стояли у края проезжей части. Очевидцы и сами пострадавшие утверждают, что автомобиль двигался на большой скорости.

Правоохранители вычислили водителя и задержали его. Выяснилось, что в момент наезда на пешеходов 26-летний житель Туапсе находился в состоянии алкогольного опьянения. Как передает «Свободная пресса» со ссылкой на региональное ГУ МВД, пострадавших по его вине подростков отправили на амбулаторное лечение.