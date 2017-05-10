Рогозин возглавит подготовку торжеств в честь 75-летия победы в Сталинградской битве

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Москва, 10 мая. Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 75 годовщины победы советских войск в Сталинградской битве будет работать под руководством вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

Соответствующий документ, определяющий состав оргкомитета, опубликован на сайте правовой информации. Всего в списке 27 человек. Среди них министр культуры Владимир Мединский и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Также в состав комитета вошли представители волонтерских организаций, ученые и главы предприятий.

Напомним, указ о праздновании юбилея битвы, который будет отмечаться в следующем году, подписал президент России Владимир Путин.