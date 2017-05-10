Стало известно, когда «Зенит» определится с судьбой Данни

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Санкт-Петербург, 10 мая. Как стало известно Федеральному агентству новостей, руководство «Зенита» не будет принимать решение о продлении контракта с полузащитником Мигелем Данни до тех пор, пока не определится с кандидатурой нового главного тренера.

По словам источника, португальский футболист пользуется большим уважением со стороны руководителей клуба, однако прерогативой кадровых решений в команде будет обладать новый главный тренер. Отмечается также, что в ходе бесед с представителями потенциальных кандидатов вопрос продления контракта с 33-летним полузащитником не поднимался.

Ранее ФАН сообщал о том, что по окончании сезона «Зенит» расстанется с главным тренером команды Мирчей Луческу по причине неудовлетворительных результатов выступления в чемпионате России и еврокубках. В последнее время представители петербургского клуба контактировали с бывшим наставником «Лестера» Клаудио Раньери и главным тренером «Фиорентины» Паулу Соузой, который покинет флорентийский клуб по окончании сезона.