Алеппо: власти Сирии восстановят около 400 школ, разрушенных обстрелами

В закладки

Скопировать

Алеппо, 10 мая. В сирийском Алеппо восстановлены лишь 40 школ из 400 зданий, которые были разрушены обстрелами.

Дети Алеппо после долго перерыва из-за военных действий возвращаются к учебе. За время удержания города террористами здесь было разрушено порядка 400 учебных заведений. Сирийские власти смогли на данный момент восстановить только около 40 зданий.

«Классы превратили в цеха по производству самодельных мин. Подвалы использовали для укрытий. Здесь же находились штабы террористов. Прямо из школьного коридора боевики вели обстрел. Часть стены выломана. Ну а масштабы разрушений вокруг, конечно, поражают», — цитирует источники «Первый канал».

Ранее сообщалось, что Сирия станет главной темой встречи президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.