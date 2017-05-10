Компания Peugeot озвучила рублевую стоимость кроссовера 3008

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Париж, 10 мая. Французская автомобильная компания Peugeot объявила рублевую стоимость кроссовера 3008 на российском рынке. Отмечается, что стоимость кроссовера будет варьироваться от 1,6 млн до 1,9 млн руб.

Внедорожник Peugeot 3008 был презентован осенью прошлого года на автомобильном шоу в Париже. Авто на рынке в Европе доступно с 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 130 лошадиных сил, а также с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 165 лошадиных сил.

Кроме того, машина доступна с дизельными двигателями 1,6 (100 и 120 лошадиных сил) и 2,0 (150 и 180 лошадиных сил).

Известно, что на российском рынке модель будет доступна в трех комплектациях — Active, Allure и GT Line.