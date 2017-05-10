Турция увеличит число авиарейсов в Россию до 470 в неделю

В закладки

Скопировать

Анкара, 10 мая. Число российских городов, из которых отправляются регулярные рейсы в Турцию, в ближайшее время может вырасти. Кроме того, может увеличиться и число рейсов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на министра по делам транспорта и коммуникаций Турции Ахмета Арсланана.

Турецкая сторона не считает вероятным возникновение проблем с чартерными или регулярными рейсами из России на турецкие курорты.

«Более того, Россия и Турция сейчас проводят переговоры о расширении географии авиаперевозок в Турцию из российских регионов. Вырастет и количество рейсов», — говорится в сообщении.

В настоящий момент регулярные рейсы в Турцию отправляются из 18 городов РФ. Уже достигнута договоренность об увеличении их числа до 26. Кроме того, предполагается вчетверо увеличить количество рейсов по сравнению с прошлым годом. Так, если в 2016 году турецкие перевозчики выполняли из российских городов в аэропорты Турции 102 рейса в неделю, то уже к июню этого года это число должно возрасти до 470 рейсов.

В настоящий момент авиасообщение между Россией и Турцией осуществляют четыре турецкие авиакомпании — Turkish Airlines, Onur Air, Pegasus Airlines и Atlas Global. На российском направлении они совершают 365 рейсов еженедельно.