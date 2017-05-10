«Миротворец» отомстил Лукьяненко за посещение Крыма

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Москва, 10 мая. Российского писателя Сергея Лукьяненко включили в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» после посещения им Крыма.

Как сообщается на портале «Миротворец», автор цикла «Дозоров» посетил российский полуостров в мае этого года и тем самым нарушил украинское законодательство.

Добавим, что в рубрику «чистилище» украинского сайта попали многие российские актеры и музыканты, побывавшие в Крыму. Среди них певица Юлия Самойлова, которая должна была выступать на «Евровидении-2017», исполнители Ирина Аллегрова, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, актер Дмитрий Харатьян и др.