Мизулина раскритиковала идею о налоге на малодетность для россиян

В закладки

Скопировать

Москва, 10 мая. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина подвергла критике возможное введение налога на малодетность в России. Об этом говорится на сайте сенатора.

По словам Мизулиной, такая инициатива неправильна и вредна, добавив, что согласно российскому законодательству малодетность — это когда в семье один или два ребенка. А введение такого налога на малодетность, по ее мнению, является провокацией, потому что более 60 процентов деторождений в некоторых регионах Российской Федерации — это вторые дети.

«А сейчас нам предлагается обложить их налогом? Я категорически против этой инициативы», — подчеркнула Мизулина.

Она также отметила, что внимание в семейной политике необходимо заострить на поддержке.

Напомним, ранее президенту РФ Владимиру Путину предложили ввести в России налог на малодетность.