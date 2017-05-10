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Общество
Мизулина раскритиковала идею о налоге на малодетность для россиян

Мизулина раскритиковала идею о налоге на малодетность для россиян

13:14  10 Мая 2017
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Мизулина

Москва, 10 мая. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина подвергла критике возможное введение налога на малодетность в России. Об этом говорится на сайте сенатора.

По словам Мизулиной, такая инициатива неправильна и вредна, добавив, что согласно российскому законодательству малодетность — это когда в семье один или два ребенка. А введение такого налога на малодетность, по ее мнению, является провокацией, потому что более 60 процентов деторождений в некоторых регионах Российской Федерации — это вторые дети.

«А сейчас нам предлагается обложить их налогом? Я категорически против этой инициативы», — подчеркнула Мизулина.

Она также отметила, что внимание в семейной политике необходимо заострить на поддержке. 

Напомним, ранее президенту РФ Владимиру Путину предложили ввести в России налог на малодетность.

#путин #мизулина #малодетность
Дана Балан
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