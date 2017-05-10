НАТО увеличит небоевой контингент в Афганистане — Столтенберг

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Лондон, 10 мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег заявил, что в скором времени альянс увеличит небоевой контингент в Афганистане.

"На встрече в мае мы продолжим обсуждать, как мы можем усилить нашу коллективную безопасность ", — заявил генсек на пресс-конференции в Лондоне.

Накануне военное руководство НАТО направило запрос об увеличении присутствия альянса в Афганистане на несколько тысяч человек. В данный момент этот вопрос рассматривается. Решение будет принято в течение нескольких недель.

Столтенберг подчеркнул, что возврата к военной миссии в Афганистане не планируется. Миссия альянса будет тренировочной и вспомогательной, добавил он.