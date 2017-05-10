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Весь мир
Спецоперация по поимке боевиков ИГ прошла в Лейпциге

Спецоперация по поимке боевиков ИГ прошла в Лейпциге

13:24  10 Мая 2017
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Операция против ИГ развернута в немецком Лейпциге

Берлин, 10 мая. В немецком городе Лейпциг проводят антитеррористическую операцию по поимке боевиков «Исламского государства»*, сообщили источники в немецких правоохранительных органах.

По некоторым данным, правоохранительные органы федеральной земли Саксония уже задержали несколько человек. Источники сообщают, что они связаны с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ), а также другими боевиками, которые действуют на территории Сирии.

В Генеральной прокуратуре подтвердили факт проведения антитеррористической операции. В ведомстве заметили, что в течение дня намерены выступить с официальным заявлением.

Операция против ИГ развернута в немецком Лейпциге

Ранее, 8 мая, Германия начала предоставлять статус беженца военнослужащим из Турции.

* Организация запрещена на территории РФ.

Катерина Тимошенская
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