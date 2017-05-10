Спецоперация по поимке боевиков ИГ прошла в Лейпциге

В закладки

Скопировать

Берлин, 10 мая. В немецком городе Лейпциг проводят антитеррористическую операцию по поимке боевиков «Исламского государства»*, сообщили источники в немецких правоохранительных органах.

По некоторым данным, правоохранительные органы федеральной земли Саксония уже задержали несколько человек. Источники сообщают, что они связаны с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ), а также другими боевиками, которые действуют на территории Сирии.

В Генеральной прокуратуре подтвердили факт проведения антитеррористической операции. В ведомстве заметили, что в течение дня намерены выступить с официальным заявлением.

Ранее, 8 мая, Германия начала предоставлять статус беженца военнослужащим из Турции.

* Организация запрещена на территории РФ.