Скачок вперед: поможет ли России новая стратегия развития информационного общества

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Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил стратегию развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Главный посыл в этой стратегии заключается в развитии перспективных технологий, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.



Согласно плану развития информационного общества, власти должны обеспечить активное использование российских средств шифрования при электронном взаимодействии федеральных органов власти. Документ также предусматривает обязательное обеспечение комплексной защиты информационной инфраструктуры страны, в том числе с использованием государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы.

«Если мне не изменяет память, то это уже третья или четвертая стратегия развития информационного общества за всю историю Российской Федерации. То, что должны использоваться только российские средства криптографии, — это просто констатация того факта, что так оно и было до недавнего времени. До тех пор, пока к нам не начали проникать криптоключи различных зарубежных мессенджеров. И здесь как раз ставится задача вернуться к тому статусу-кво, когда на территории нашего государства могли использоваться только российские криптографические средства, сертифицированные ФСБ», — объясняет Власов.

Более того, Российской Федерации необходимо обеспечить замену импортного оборудования, программного обеспечения и электронной компонентной базы российскими аналогами.

«Мы все понимаем, что как бы мы ни говорили о замене импортного оборудования своим, пока этого сделать не получится. Все микрочипы производятся не у нас, вся микроэлектроника тоже. Да, мы можем зарубежные железные шкафчики менять на свои, но пока не будет возрождена российская микроэлектроника, по приемлемым ценам, говорить, что мы все перейдем на отечественное железо, как-то странно. Мы уже видели демонстрации отечественных смартфонов, отечественных планшетов, которые на поверку оказываются собранными в Китае из китайских комплектующих. Мы просто логотип свой ставили, и все», — продолжает эксперт.

Александр Власов уверен, что сейчас российским программистам необходимо работать над созданием программного обеспечения верхнего уровня — от серверного ПО, до полностью российских операционных систем. Далее к делу подключатся инженеры, работающие над перспективными продуктами.

«Все равно требуется какое-то время для того, чтобы все эти мероприятия реализовать. Пусть сейчас мы не можем производить свои платы, свои микрочипы или что-то еще, в будущем у нас есть шанс выбиться в лидеры мировых производителей микропроцессорной техники. Весь IT-мир с нетерпением ожидает квантовых компьютеров и квантовой криптографии. Сейчас надо заниматься именно перспективными технологиями, когда есть малейший шанс, что мы вот поживем еще немного так, а потом перепрыгнем через одну ступеньку. А если мы сейчас начнем пробовать конкурировать с Intel или AMD, то долго не протянем», — отмечает эксперт.

Из положений стратегии также следует, что сотрудники соответствующих учреждений должны сформировать национальную электронную библиотеку и иные государственные системы, включающие в себя объекты исторического, научного и культурного наследия народов России.

«Другими словами, вся бумажная документация должна быть дублирована на электронные носители, что позволяет ее сохранять даже в случае непредвиденных обстоятельств. Очень правильное решение, ведь если весь мир погибнет в ядерном огне, останутся хоть какие-то знания», — заключает Власов.

Остальные положения стратегии касаются совершенствования механизмов законодательного регулирования деятельности СМИ, общесистемного и прикладного ПО, телекоммуникационного оборудования и пользовательских устройств для широкого использования. Как напоминают «Известия», в декабре 2016 года президентом была утверждена новая доктрина информационной безопасности России. Предыдущая версия доктрины, принятая в сентябре 2000 года, признана утратившей силу.