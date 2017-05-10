Лавров прокомментировал подрыв автомобиля СММ ОБСЕ в ЛНР

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Москва, 10 мая. Россия не позволит списать вину за срыв минских соглашений на Москву или ополченцев. Кроме того, РФ намерена добиться обеспечения полной безопасности сотрудников специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, действующих на Украине. Такое заявление сделал сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Мир».

«Будем добиваться обеспечения ее полной безопасности, особенно после трагического инцидента — подрыва на мине одного патруля, в результате чего погиб один сотрудник миссии, также есть раненные», — подчеркнул глава МИД.

Напомним, трагедия случилась 23 апреля на территории ЛНР. Патрульная машина, которой находились члены СММ ОБСЕ, подорвалась на мине. В результате погиб сотрудник медицинской компании из США, гражданин Чехии и гражданка ФРГ получили ранения.