Мэр Днепра пригрозил Киеву создать в городе «хунту»

В закладки

Скопировать

Днепр, 10 мая. Мэр украинского города Днепр Борис Филатов пригрозил «поднять людей» и «создать» хунту, если руководство центральных силовых ведомств не наведет порядок в его городе.

На своей странице в социальной сети Facebook Филатов написал, что в течение последних двух лет бандиты захватывали горисполком, резали шины, избивали депутатов, оскорбляли муниципалов. Однако ни один преступник так и не был наказан.

Филатов призвал главу МВД Украины Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко навести в Днепре порядок. Если порядка в городе не будет, мэр намерен «поднять людей» и «создать хунту».

9 мая в ходе мероприятий, приуроченных к Дню Победы, в Днепре произошли потасовки, в ходе которых пострадали 14 человек, в том числе полицейские. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Арсен Аваков позже сообщил, что уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области.