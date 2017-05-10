Сирия: Турция считает неприемлемым решение США о поставках вооружения курдам

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Анкара, 10 мая. Турецкая сторона считает неприемлемым решение США о поставках тяжелого вооружения воюющим в составе коалиции «Силы демократической Сирии» против террористов в Сирии бойцам «Сил народной самообороны», в рядах которых насчитывается несколько тысяч курдов. Об этом заявил в среду вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли.

По его словам, Анкара считает такое решение недопустимым. «Силы народной самообороны» турецкая сторона давно признала ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая признана в стране экстремистской группировкой.

Напомним, ранее стало известно, что американские власти ратифицировали поставки тяжелого вооружения сирийским курдам, которые входят в состав «Сил демократической Сирии».