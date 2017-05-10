Язык Максаковой привел в восторг ее подписчиков в соцсетях

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Киев, 10 мая. Экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова, бежавшая вместе с ныне покойным супругом, также экс-депутатом ГД Денисом Вороненковым в Киев, похвасталась успехами в изучении украинского языка. Видеозапись, на которой Максакова читает отрывок из оперы «Запорожец за Дунаем» на украинском языке, опубликовал известный светский репортер Артур Гаспарян.

На видео Максакова говорит о том, что «украинский язык изначален», сообщают Дни.ру. Максакова выразила уверенность, что каждому российскому человеку, который хоть чем-то интересуется, необходимо ориентироваться в украинском языке.

После этого она прочитала отрывок из оперы «Запорожец за Дунаем» на языке оригинала.

Видеозапись привела поклонников Максаковой в восторг.

«Надо же, как это всех удивляет, непонятно почему… когда я выучила первых пять языков — все восхищались, а коли я почала вчити шостий — всі дивуються…» — прокомментировала овдовевшая оперная дива.