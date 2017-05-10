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Общество
Стало известно, где россияне предпочитают хранить свободные деньги

Стало известно, где россияне предпочитают хранить свободные деньги

13:20  10 Мая 2017
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Россияне стали больше доверять банкам — ВЦИОМ

Москва, 10 мая. Отношение россиян к банковским вкладам в этом году улучшилось, о чем свидетельствует свежий соцопрос ВЦИОМ. Так, большинство респондентов (52%) считают, что свободные деньги лучше положить в банк. При этом 29% опрошенных не готовы доверить свои сбережения кредитным организациям.

По данным ВЦИОМ, в марте-апреле этого года индекс кредитного доверия несколько вырос и обновил годовой максимум. Вместе с тем только 12% опрошенных россиян назвали апрель подходящим месяцем для крупных займов, и лишь 24% посчитали его уместным для больших трат. Кроме того, 66% респондентов заявили о готовности сократить повседневные расходы, сообщает газета «Известия».

Ранее еще один опрос ВЦИОМ показал, что 86% россиян довольны своей работой. Более того, 79% респондентов утверждали, что продолжили бы работать даже при наличии средств для безбедной жизни.

Алексей Громов
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