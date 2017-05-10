Собянин рассказал, как депрессивный ЗИЛ стал зоной развития в Москве

В закладки

Скопировать

Москва, 10 мая. Некогда депрессивная территория бывшего автозавода ЗИЛ стала зоной активного экономического развития, заявил мэр города Сергей Собянин.

Собянин посетил зону бывшего автозавода ЗИЛ, где в настоящее время идут работы по комплексной застройке. Он отметил, что некогда огороженная высоким забором депрессивная территория находится «в активной стадии реорганизации».

«Огромная депрессивная территория становится территорией активного экономического, строительного развития, — цитирует градоначальника «Вечерняя Москва». — Здесь появятся жилые массивы, заканчивается строительство спортивного комплекса, началось создание улично-дорожной сети, парка и набережной».

Ранее сообщалось, что московские здания эпохи конструктивизма не будут сносить в рамках программы реновации. Речь идет о порядка 300 зданиях, расположенных в 40 рабочих поселках.