Сирия новости 10 мая 12.30: исламисты устроили провокацию под Дамаском, ИГ активизировалось в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 10 мая. Военные источники опровергли информацию о захвате боевиками селения Бейт Наим в Восточной Гуте Дамаска. «Исламское государство»* активизировало операции против сирийской армии и курдских формирований в провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет бои с проамериканскими боевиками у границ с Иорданией; отразила несколько атак ИГ* в Дейр эз-Зоре.

«Организация освобождения Леванта» («Джебхат ан-Нусра»): готовится к эвакуации второй партии боевиков из квартала Барза на востоке Дамаска; направила колонну исламистов в провинцию Алеппо, готовясь захватить позиции другой незаконной группировки; совершила налет на банковское отделение в провинции Идлиб.

«Исламское государство»: интенсифицировало кампанию против САА в Дейр эз-Зоре; потеряло несколько боевиков, в том числе полевого командира, при налете коалиции в провинции Дейр эз-Зор; атаковало позиции курдов в северо-западу от Дейр эз-Зора; сообщило о гибели 11 мирных жителей при налетах коалиции в провинции Ракка.

«Свободная сирийская армия» (ССА)**: обстреливает объекты САА в Сирийской пустыне в провинциях Дамаск и Ас-Сувейда; ведет бои с курдами на севере провинции Алеппо.

Курды: потеряли восемь бойцов при нападении ИГ в провинции Дейр эз-Зор.

США: приняли решение о снабжении курдских формирований оружием в рамках кампании по освобождению Ракки от ИГ.

Турция: нанесла новые авиаудары по объектам курдских формирований в провинции Аль-Хасака.

Провинция Дамаск

Ситуация в Восточной Гуте Дамаска остается напряженной. По данным информационного портала Damascus Now, в регионе продолжается вооруженный конфликт между исламистскими формированиями. В селении Мадира огнем снайпера группировки «Джейш аль-Ислам»***** был ранен ребенок.

Близкие к оппозиции активисты утверждают, что боевики того же формирования отбили у правительственных войск населенный пункт Бейр Наим, убив при этом пять военнослужащих и выведя из строя танк САА. Информационный портал Al-Masdar News, впрочем, опроверг данную информацию со ссылкой на информированный военный источник. Согласно опубликованным данным, в районе селения накануне не было зафиксировано столкновений. Источник предполагает, что данная провокация была организована исламистами с целью вернуть себе поддержку со стороны местных оппозиционеров. Напомним, что в ходе столкновений между боевиками «Джейш аль-Ислам» с одной стороны и «Джебхат Фатх аш-Шам»*** и «Файлак ар-Рахман» с другой за последние недели погибли около 150 радикалов, жертвы также были зафиксированы среди мирных жителей.

Вывод второй партии отказавшихся сложить оружие боевиков из квартала Барза состоится сегодня. Эвакуация была отложена на сутки. Об этом сообщает информационный портал F.S.N.N., не уточняя причину задержки.

В Сирийской пустыне к северо-востоку от Дамаска близ границы с Иорданией продолжаются военные действия между силами Башара Асада и группировкой «Усуд аш-Шаркия», одним из формирований поддерживаемой США «Свободной сирийской армии» (ССА). Столкновения фиксируются активистами в районе Ас-Сабаа Биар и близ КПП Заза на границе с провинцией Хомс. Информационный портал DeirEzzor 24 опубликовал видео, на котором запечатлен обстрел боевиками тепловой электростанции «Тишрин». Источник сообщает о прямых попаданиях в скопления военнослужащих, однако достоверного подтверждения потерь в рядах сирийской армии не поступало.

Провинция Алеппо

Ситуация к западу от Алеппо остается нестабильной по причине высокой активности незаконных вооруженных формирований. По данным ливанского телеканала «Аль-Манар», командование коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта»), сформировавшейся вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», направило колонну из северной части провинции Идлиб в район высоты Джабаль Баракат, доминирующей над захваченным боевиками «Ахрар аш-Шам» селением Дарат Изза.

Активисты сообщают со ссылкой на источник в «Ахрар аш-Шам», что «Организация освобождения Леванта» постоянно ищет подходящий повод для захвата района. В этот раз отправка сил в окрестности селения была, якобы, вызвала слухами о том, что турецкие войска разворачивают на высоте военную базу. Командование «Организации» дало представителям местного населения 24 часа на то, чтобы убедить боевиков «Ахрар аш-Шам» добровольно сдать свои штабы в районе высоты.

В северной части провинции продолжаются военные действия между курдскими «Демократическими силами Сирии» (SDF)**** и пользующейся поддержкой Анкары «Свободной сирийской армией». Источники в СМИ сообщают о столкновения в районе города Мариа и селения Калджибрин близ границы с Турцией.

Провинция Хомс

В городе Хомс проходит эвакуация девятой партии отказавшихся сложить оружие боевиков и членов их семей из квартала Аль-Ваир. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА. Операция проводится под контролем российской военной полиции. В ближайшее время последние радикалы покинут квартал, после чего Аль-Ваир сможет вернуться к мирной жизни.

Ситуация в северных районах провинции стабилизировалась после вступления в силу меморандума о зонах деэскалации. Активисты утверждают, что правительственные войска выпустили несколько снарядов по позициям незаконных вооруженных формирований на плато Аль-Хаула, а также в районе селения Аль-Фархания Аль-Гарбия, однако достоверного подтверждения данной информации не поступало.

В восточной части провинции силы Башара Асада продолжают кампанию против ИГ. Террористы наносят ракетные удары по селению Ас-Санкари в районе гор Аш-Шумария. Данных о пострадавших на настоящий момент не поступало. Об этом сообщили в пресс-центре «Национальных сил обороны» (NDF)****.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются военные действия между сирийской армией и ИГ. В преддверии крупного наступления правительственных войск, которое начинается в районе Пальмиры с целью снять блокаду с Дейр эз-Зора, террористы интенсифицировали операции против сил Башара Асада в городе. Правительственный информационный портал Military Media сообщил, что прошлой ночью бойцы САА отразили очередную атаку радикалов в восточных окрестностях блокированного военного аэродрома. «Исламское государство» понесло потери.

В свою очередь, пресс-центр NDF сообщил, что группа радикалов была нейтрализована при попытке наступления на селение Аль-Малиха близ базы 137-го полка.

Одновременно с этим бойцы сирийской армии взорвали 23-метровый подземный тоннель террористов в квартале Ас-Синаа, обезопасив свои укрепленные пункты в районе от атак смертников на заминированных автомобилях.

По данным активистов, в городе Альбу Камаль на юго-западе провинции авиаударом, предположительно нанесенным ВВС международной коалиции, были ликвидированы по меньшей мере три боевика, в том числе полевой командир ИГ Абдурахман Джамаль аль-Асиль. Около 20 человек, большинство из них – мирные жители – получили ранения.

На северо-западе региона боевики вновь атаковали укрепленные пункты SDF близ станции водоснабжения в районе селения Аль-Кубр. Восемь курдских бойцов погибли накануне, несколько человек, в том числе мирные жители, попали в плен при нападении террористов в окрестностях деревни Джазрат Абу Хамид. Спустя сутки один из захваченных бойцов «Демократических сил» был обезглавлен. Кроме того, прошлой ночью радикалы захватили в районе Аль-Кубра четырех пастухов, присвоив себе их скот. Об этом сообщил информационный портал DeirEzzor 24.

Провинция Даръа

Ситуация в провинции Даръа относительно стабилизировалась после вступления в силу меморандума о создании зон декэскалации. Близкие к оппозиции источники утверждают, что правительственные войска обстреляли скопления боевиков в районе селений Ан-Нуэйма и Ильма к востоку от столицы региона, однако достоверного подтверждения данная информация не получила.

Провинция Идлиб

Несмотря на действие меморандума о зонах деэскалации, ситуация в провинции Идлиб остается напряженной по причине высокой активности незаконных вооруженных формирований. Контролирующие обширные территории региона боевики «Организации освобождения Леванта» уже не в первый раз за последнюю неделю совершили налет на банковское отделение.

По данным активистов, исламисты изъяли все деньги – около 10 миллиардов сирийских лир (более 2.5 миллиардов рублей), в том числе вклады местных жителей - из банковского филиала в селении Сармада на севере региона. Сотрудник отделения был похищен, его судьба остается неизвестной.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» продолжают кампанию против ИГ в провинции Ракка. Основные военные действия разворачиваются на западе региона, где курдские формирования при поддержке международной коалиции подавляют последние очаги сопротивления боевиков в городе Ат-Табка. По данным телеканала «Аль-Манар», в ходе столкновений в кварталах №2 и 3 на берегу Евфрата было ликвидировано четыре террориста, в том числе полевой командир.

Подконтрольные ИГ СМИ утверждают, что десять мирных жителей погибли, еще 20 получили ранения при налете ВВС коалиции на населенный пункт Ас-Салихия на севере региона. Кроме того, жертвой авиаудара по больнице в селении Аль-Мансура к западу от Ракки стал ребенок, еще восемь человек были ранены.

По данным телеканала «Аль-Манар», в районе Аль-Джарна в западной части региона на заложенной террористами мине взорвался автомобиль. Три мирных жителя погибли.

Президент США Дональд Трамп утвердил план прямых поставок оружия курдским формированиям в Сирии в рамках кампании «Гнев Евфрата». Официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что глава Белого Дома принял данное решение в понедельник, 8 мая, описав курдские отряды народной самообороны как «единственную силу, которая может успешно осаждать Ракку в ближайшее время». В то же время американская сторона заверила турецкое правительство, что США преданы предотвращению любых угроз безопасности своего союзника по НАТО.

Напомним, что конфликт между курдами и Анкарой поставил Вашингтон в крайне неудобное положение. Поддержав Турцию, которая всеми силами пытается предотвратить возможное появление у своих границ независимого курдского государства, США рискуют потерять основного союзника в кампании против ИГ в Сирии – SDF. С другой стороны, обострение отношений между Белым домом и Анкарой также не послужит укреплению стабильности в регионе.

Провинция Ас-Сувейда

На пустынных территориях в восточной части провинции Ас-Сувейда продолжаются военные действия между сирийской армией и группировкой «Усуд аш-Шаркия». Проамериканские боевики обстреливают военный аэродром «Халхала». Данных о пострадавших не поступало.

Провинция Аль-Хасака

ВВС Турции нанесли новые удары по объектам курдских «Демократических сил Сирии» в городе Аль-Маликия в северо-восточной части провинции Аль-Хасака. Об этом сообщают активисты. Данных о потерях к настоящему моменту не поступало.

Ирак

Правительственные войска продолжают кампанию против ИГ в западной части Мосула. Силы безопасности освободили от террористов район Аль-Маамиль (фабричный район). Об этом сообщил командующий операции генерал-лейтенант Абдул Амир Рашид Яралла.

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил о начале кампании по освобождению от ИГ территорий Западной пустыни с целью обезопасить границу с Ираком. Необходимо напомнить, что сирийское командование, в свою очередь, также готовит крупную операцию у границ с Ираком.

* Организация запрещена на территории РФ.