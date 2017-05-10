Москвич орально изнасиловал несовершеннолетнюю студентку

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Москва, 10 мая. Жителя Москвы задержали за оральное изнасилование 17-летней студентки. Изнасилование произошло на собеседовании о приеме на работу.

Как стало известно ФАН, 17-летняя девушка обратилась в столичную полицию с заявлением об изнасиловании. По ее словам, 7 мая она разместила на одном из популярных сайтов объявлений сообщение о том, что ищет работу секретарем.

Уже на следующий день появился потенциальный «работодатель». Мужчина предложил девушке пройти собеседование, пригласив в свою квартиру на Новом Арбате. Когда девушка пришла, 51-летний мужчина закрыл дверь на ключ и, несмотря на сопротивление девушки, занялся с ней оральным сексом.

К настоящему моменту мужчина задержан.