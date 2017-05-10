Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Москвич орально изнасиловал несовершеннолетнюю студентку

Москвич орально изнасиловал несовершеннолетнюю студентку

12:36  10 Мая 2017
153

Москвич орально изнасиловал несовершеннолетнюю студентку

Москва, 10 мая. Жителя Москвы задержали за оральное изнасилование 17-летней студентки. Изнасилование произошло на собеседовании о приеме на работу. 

Как стало известно ФАН, 17-летняя девушка обратилась в столичную полицию с заявлением об изнасиловании. По ее словам, 7 мая она разместила на одном из популярных сайтов объявлений сообщение о том, что ищет работу секретарем. 

Уже на следующий день появился потенциальный «работодатель». Мужчина предложил девушке пройти собеседование, пригласив в свою квартиру на Новом Арбате. Когда девушка пришла, 51-летний мужчина закрыл дверь на ключ и, несмотря на сопротивление девушки, занялся с ней оральным сексом. 

К настоящему моменту мужчина задержан. 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров