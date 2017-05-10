Сирия станет главной: о чем будут говорить Лавров и Трамп в Белом доме

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В среду, 10 мая, состоятся долгожданные переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Встреча уже подтверждена министерством иностранных дел РФ и администрацией Белого дома. О чем политики будут вести разговор и в каком тоне он пройдет? Об этом корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами.

Согласно расписанию президента США, Трамп примет Лаврова после встречи последнего с государственным секретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном. Главными темами, согласно информации Госдепа, станет ситуация в Сирийской Арабской Республики и на Украине.

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН заявил, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа будет проходить сегодня в непростых условиях. Трамп только что уволил директора ФБР Джеймса Коми, пытаясь тем самым сделать реверанс в сторону его политических противников из числа демократов.

«Судя по первой реакции, демократы примирительный шаг Трампа в их сторону восприняли как слабость президента и намерены продолжать оказывать давление на него, обвиняя его в связях с Россией. Поэтому риторика Трампа на встрече с Лавровым будет очень жесткой. Президент США будет добиваться на переговорах с нашим министром иностранных дел весомых для США уступок в сирийском и украинском конфликтах. Естественно, будет обсуждаться и вопрос о дате первой встречи Трампа с Владимиром Путиным. Как и в случае с лидером Северной Кореи, Трамп попытается обусловить встречу с Путиным рядом договоренностей, которые пресс-служба Белого дома сделает достоянием СМИ», — добавил Максим Жаров.

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил в комментарии ФАН, что Сирия остается одной из главных проблем мировой политики. Прошлая администрация Белого дома создала своим вмешательством зону военного конфликта, в который втянулись все региональные державы Ближнего Востока, а также Россия и США.

«Если для Москвы ее участие в сирийском конфликте является естественным для предотвращения распространения терроризма, угрожающего и нашей стране, то Вашингтон теряет остатки имиджа всесильного центра, способного разрешить любую проблему. Поэтому именно сирийская проблема, очевидно, будет главной для Тиллерсона. Она усугубляется взаимным недоверием Трампа и разведывательного сообщества, которое неизбежно отражается на качестве имеющейся у американского руководства информации и принятых на ее основе решений. Кроме того, президент США отдает предпочтение шагам, способным принести мгновенный прирост популярности, не обращая внимания на их потенциальную опасность. Удар по сирийской авиабазе «Шайрат» — убедительное подтверждение этому. И еще одним сложным моментом является антииранская позиция многих лиц среди нового руководства внешнеполитического и силовых ведомств США, которая неизбежно отражается на сирийском направлении из-за вовлеченности Ирана в ближневосточный конфликт», — считает Сергей Простаков.

По мнению эксперта, у России хватает и других сложных ситуаций и зон нестабильности и военных конфликтов близ ее границ, созданных при непосредственном вмешательстве США при Бараке Обаме. И если украинский кризис без учета мнения ЕС обсуждать сложно, то проблему КНДР Лавров и Тиллерсон также могут обсудить в контексте угроз безопасности для сопредельных государств.