Kuga и Explorer разогрели продажи Ford на российском рынке

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Москва, 10 мая. Российские дилеры американской автомобильной компании Ford в апреле 2017 года реализовали более четырех тысяч автомобилей. Это на 7% больше показателей того же периода прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе Ford Sollers, самыми популярными стали кроссоверы Ford. Так, продажи Ford Explorer выросли на 88% (203 единицы). Кроссовер Ford Kuga в апреле купили 928 человек. Это на 75% больше прошлогодних показателей.

Компактный кроссовер Ford EcoSport приобрели в количестве 540 экземпляров, что на 53% выше апрельских данных. Отмечается, что продажи Ford Transit продолжают показывать устойчивый рост. Только в апреле было продано 623 автомобиля.